Deceduto ad Abbiategrasso l’avvocato di origine castelvetranese Giovanni Bosco

2024-04-20

È deceduto tre giorni fa l’avvocato di origine castelvetranese, Giovanni Bosco 67 anni. Come riporta Milano.Repubblica il decesso è avvenuto qualche ora dopo che gli era stata comunicata la notizia dell’arresto nell’ambito di indagini svolte dalla Guardia di Finanza. L’avvocato Bosco da anni era residente in Lombardia.

Bosco era titolare di uno studio legale ad Abbiategrasso è il cognato di Paolo Errante Parrino, anche lui castelvetranese ma da anni in Lombardia, legato ai Messina Denaro per fatti risalenti agli anni ottanta. Giovanni Bosco è morto a poche ore dall'arresto, come riporta il quotidiano LaRepubblica.it nell'ambito di una operazione della GdF di Magenta.

Il nome di Giovanni Bosco era emerso anche nell’inchiesta “Hydra” dell’Antimafia milanese, legato a quello del cognato dell’avvocato, Paolo Errante Parrino, 76 anni, considerato dalla Dda uno degli uomini di Matteo Messina Denaro in Lombardia. ( Ve ne avevamo parlato in questo articolo ).