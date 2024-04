Folgore, il giorno della verità. Caccia alla vittoria-salvezza

di: Redazione - del 2024-04-21

Una domenica diversa dalle altre per la Folgore di Cavataio che oggi al Paolo Marino, con inizio alle 16:30, affronterà la rivelazione del campionato, il Castellammare che ha disputato fin qui una stagione importante, veleggiando nei quartieri alti della classifica.

Settimana di intenso lavoro per gli uomini di Filippo Cavataio che dovrà fare a meno degli squalificati Tourè e Cinquemani e del giovane Spanò, fresco di convocazione in nazionale Under 18, che rientrerà per l'ultima giornata.

Undici da reinventare per il tecnico rossonero che sicuramente affiderà i giovani in campo al capitano Pizzolato, Chieffo e Santangelo. Tornerà titolare Giuffrida che ha vissuto un periodo particolare dopo comunque una buona stagione disputata. In avanti Gancitano e Ala dovrebbero supportare Giuseppe Santangelo, autore di quel goal a Terrasini all'ultimo secondo.

Fischio d'inizio dell'arbitro palermitano Giovanni Marco Arena, coadiuvato dagli assistenti Barone di Marsala e Butticè di Trapani.