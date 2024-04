Nascono gli sportelli per le famiglie nella provincia di Trapani. Importante iniziativa del Forum delle Associazioni familiari

di: Comunicato Stampa - del 2024-04-22

Il Forum delle associazioni familiari per la provincia di Trapani, si è fatto promotore di una importante iniziativa volta a creare sviluppo: Un convegno che si è svolto il 20 aprile, presso la sede dell’Ordine Dottori Commercialisti di Trapani, dal titolo: “Qualcuno su cui contare – misure a sostegno di famiglie e natalità.

Il Forum, forte di 20 associazioni pro family, non poteva non considerare le famiglie del territorio che affrontano giornalmente vari problemi, come: mancanza di lavoro e servizi insufficienti.

Molto interessanti le relazioni da parte di componenti del FORUM, degli ordini dei dottori commercialisti e degli avvocati di Trapani e Marsala e del Movimento cristiano lavoratori sulle norme relative alle agevolazioni alle famiglie alla luce dell’ultima legge finanziaria.

L’intervento del Dott. Paolo Moroni, referente nazionale dell’unità politica Famiglie Numerose e tavolo assegno unico e riforma ISEE ha esposto le proposte che l’Associazione con il Forum Nazionale delle Associazioni Familiari, ha presentato al Consiglio dei Ministri a tutela delle famiglie e della natalità.

La Dott. Marcella Caradonna, Presidente presso l’ODCEC di Milano, laureata alla Bocconi e docente presso l’Università “La Cattolica” di Milano, ha trasmesso la sua esperienza in tema di pari opportunità e degli strumenti attivati a Milano, allo scopo di attivare sportelli di ascolto e l’istituzione della Banca del Tempo. Ed è ciò che avverrà in tutta la Provincia creando sportelli, in rete tra le varie associazioni e ordini, anche in Castelvetrano, e che faciliteranno l’applicazione di leggi complesse alle diverse realtà familiari.