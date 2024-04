Scontro bici-scooter, in prognosi riservata noto commerciante castelvetranese

di: Redazione - del 2024-04-22

Per cause ancora al vaglio degli agenti intervenuti sul luogo dell'incidente resta incerta l'esatta dinamica dello scontro fra una bici elettrica ed uno scooter. Ad avere la peggio il conducente della bici che ha riportato alcuni traumi, si tratta di un noto commerciante castelvetranese C.B.

Lo scontro è avvenuto a Marinella di Selinunte fra la via Cavallaro e la via Meleagro. Il commerciante C.B. si trova ricoverato in Neurochirurgia al Policlinico di Palermo e non si trova in terapia intensiva. È sveglio, non è in coma. Lo scontro è avvenuto nella serata di ieri.