Folgore, è tempo di bilanci dopo la salvezza. Tiene banco l'interesse di alcune cordate per l'acquisizione

di: Redazione - del 2024-04-30

Rompete le righe è la frase che in questo periodo interessa specialmente le società che hanno concluso la propria stagione senza ricorrere a code di spareggi, e per la Folgore dopo la salvezza conquistata alla penultima è tempo di bilanci.

Una salvezza sofferta ma meritata dopo una stagione con tante difficoltà che ha mostrato ancora una volta l'attaccamento che questa dirigenza ha avuto nei confronti della beneamata. Tanti giovani fatti esordire e nell'ultima gara di Fulgatore, addirittura l'undici titolare era composto da tutti appartenenti alla Generazione Z, dal 2001 in giù con una media età di 19,5 anni.

Mister Cavataio ha avuto il merito di portare quella scossa necessaria dopo l'esonero di Stefano Colombo, al quale va riconosciuto un lavoro dignitoso svolto sempre con un budget risicato. Oggi a tenere banco in città sono le notizie di possibili gruppi imprenditoriali che pare abbiano già contattato l'attuale sodalizio per l'acquisizione della società.

La Folgore in questi anni ha davvero raggiunto, seppur con finanze limitate, obiettivi soddisfacenti, in tre stagioni i rossoneri sono passati dalla Prima Categoria (titolo acquisito) all'Eccellenza mantenendola con la salvezza conquistata. Il presidente Indelicato quasi sicuramente rassegnerà le dimissioni dalla carica, pronto a farsi da parte per accogliere nuovi dirigenti che abbiano voglia e nuovi propositi. Recentemente anche il direttore generale Gianfilippo Bonanno ha annunciato l'addio al termine della stagione.

La società rossonera dovrà fin da subito gettare le basi per rafforzare innanzitutto l'organico dirigenziale e poi non buttare quanto espresso in questa stagione perchè della rosa che è giunta alla fine sicuramente c'è un materiale umano da preservare. I tifosi si augurano di poter rivedere la Folgore giocare in D ma bisogna fare sempre i conti con l'aspetto economico. Già essere in Eccellenza è davvero un'ottima conquista.