Quali sono i derby più sentiti d’Italia?

Alcuni dei momenti più frizzanti di tutto quanto il campionato di Serie A durante il corso dell’anno sono senza dubbio i derby, ovvero quelle partite che aggiungono alla naturale anima competitiva dell’attività sportiva tutto un substrato quasi “campanilistico” che rende le tifoserie più accese che mai. Dalle serie amatoriali fino alla serie A, i derby sono importantissimi per il mondo del calcio perché danno modo alle tifoserie di sfogarsi e alla passione di bruciare, creando situazioni ed eventi memorabili, generando quindi un eredità culturale che è la stessa che permette al calcio di rimanere lo sport più popolare in circolazione nonostante la comparsa di molteplici altre discipline, anche con notevoli budget.

Genoa - Sampdoria

Anche noto come Derby della Lanterna, per molti appassionati di calcio è il derby più bello e importante d’Italia. Si è guadagnato questo titolo anche perché è la massima espressione calcistica di una città, Genova, che ha dato tanto alla storia dello sport in Italia.

Pisa - Livorno

Il termine “campanilismo” implica una sorta di rivalità tra paesini e ha un etimologia che si ricollega alla figura architettonica del “campanile”, elemento più alto di una chiesa capace come non mai di simboleggiare un paese. Proprio per questa ragione storica il derby tra Pisa e Livorno è chiamato Derby dei campanili, complice anche il fatto che la Toscana è la regione Italiana con maggiore densità di queste costruzioni in tutta Italia.

Roma - Lazio

Uno dei derby più popolari è senza dubbio quello della capitale, ovvero la sfida che tra Lazio e Roma cerca di stabilire quale sarà la squadra dominante sulla capitale. Parliamo di partite accesissime, con tifo indiavolato, una certa dose di caos e una valenza storico simbolica davvero difficile da comprendere se non si conoscono bene in sampietrini della città eterna.

Teramo - Giulianova

Scendiamo dalla serie A per parlare di un Derby più piccino, tra due città che non hanno i soldi o anche soltanto la notorietà di quelle citate finora ma che ha sempre portato fuoco e fiamme tra due luoghi storicamente rivali. Il mare e la montagna nel derby abruzzese si sentono fortissimi, esattamente come si sentono fortissimi gli indiavolati tifosi abruzzesi, forti e gentili come apprezzano farsi chiamare.

Inter - Milan

Tra tutti i derby citati finora questo è quello forse più importante per numeri. Il derby della madonnina è una sfida sentitissima a livello di tifo ma, anche e soprattutto, a livello "economico" visto che parliamo di due delle squadre più performanti in Italia e che più spesso raggiungono le parti alte della classifica. Supremazia cittadina e mesi di sfottò sono il pane quotidiano per chi perde questo derby indiavolato.

Reggina - Messina

Il derby dello stretto è l’ennesimo caso di rivalità cittadina diventata battaglia sportiva: due città con grande rivalità calcistica e che, nonostante le difficoltà, hanno sempre dato il cuore nelle loro sfide, anche quando i grandi palcoscenici non erano altro che sogni irrealizzabili.