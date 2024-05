(VIDEO) Sit In presso la Diga Delia, Santo Di Maria (Coldiretti): "Invaso che continua a creare problemi all'agricoltura"

di: Redazione - del 2024-05-10

Oggi presso la Diga Trinità si è tenuta una dimostrazione di agricoltori, allevatori e pescatori, presenti anche i rappresentanti della Coldiretti per sollevare e urlare l’annoso problema della Diga Trinità che ancora oggi in un momento di siccità e di gravissimi problemi di approvvigionamenti versa l’acqua direttamente a mare.

Durante la dimostrazione pacifica che manifestava al fine di avere l’attenzione delle istituzioni sul problema della siccità in Sicilia e prov. di Trapani, vi è stato l’intervento della trasmissione Restart di Rai 3 che ha intervistato agricoltori, allevatori che hanno rappresentato i loro problemi, difficoltà e paure causate dalla siccità e dalla prossima raccolta e vendemmia che si prospetta molto scarsa.

Domenico Maiuri: "La Diga Trinità non è colladuata da 70 anni e a parte l’indifferenza della politica a tutti i livelli, vi è un disinteresse umiliante poiché sono 70 anni che non si effettua neanche l’ordinaria pulizia della diga. Questo comporta che vi sono metri e metri di sedimenti che impediscono l’immagazzinamento dell’acqua e provoca lo sversamento a mare diretto ogni volta che piove".

L'allevatore Gaspare Romano: "Gli allevamenti che già soffrono per la mancanza di pascolo ed erba, oggi non avendo acqua possiamo solo chiudere. Gli animali hanno bisogno di migliaia di litri di acqua al mese e qui si sversa a mare. E’ una vergogna, perché non si fanno invasi? Perché non si fanno strutture atte a mantenere l’acqua pronta per quando serve? Noi eravamo 5 allevatori nella mia zona sono rimasto da solo e i capi son stati venduti, macellati o abbattuti, siamo veramente in una situazione brutta".