(VIDEO) Su Striscia la Notizia il “caso” Valeria Grasso e l’evento “Musica & Legalità” svoltosi negli ultimi anni a Selinunte

del 2024-05-16

Ancora un servizio di Striscia la Notizia della Petyx dedicato al “caso” di Valeria Grasso e del suo impegno in termini di legalità e antimafia. Si è parlato anche dell’evento “Musica & Legalità che si è tenuto negli ultimi due anni a Marinella di Selinunte.

Alcune somme raccolte in connessione all’evento al Parco Archeologico avrebbero dovuto essere destinate alla manutenzione della palestra della scuola dedicata a Giuseppe Di Matteo. Secondo quanto raccontato dalla Petyx non sarebbe stato effettuato alcun lavoro per insufficienza delle somme raccolte che avrebbero dovuto essere destinate allora all’acquisto di alcuni condizionatori (di cui però dal plesso scolastico hanno confermato di non aver avuto alcuna notizia).