del 2024-07-06

Uomo investito stamane da un’auto mentre usciva da un bar in Piazza Scalo di Bruca a Marinella di Selinunte. A essere investito un pescatore M. L. per il quale sono state necessarie le cure ad una gamba da parte del 118. Alla guida dell’auto una donna che si è fermata per prestare soccorso.