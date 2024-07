Nove piante di canapa di 2 metri e 55 piante a casa, arrestato 50enne

di: Redazione - del 2024-07-10

I Carabinieri della Stazione di Petrosino, a conclusione di una attività investigativa, hanno arrestato un 50enne marsalese, con precedenti di polizia, per il reato di produzione di sostanze stupefacenti.

I militari dell’Arma, al termine di servizi di osservazione, facevano irruzione in una serra ove avevano notato l’uomo che vi accedeva. All’esito di perquisizione rinvenivano e sottoponevano a sequestro 9 piante di canapa indica dell’altezza di circa 2 metri.

L’attività proseguiva presso il suo domicilio dove venivano rinvenute ulteriori 55 piante di canapa in essiccazione, diversi sacchi contenenti infiorescenze (per un peso di circa 5 Kg) materiale per l’irrigazione ed il confezionamento nonché denaro contante con banconote di vario taglio, il tutto sottoposto a sequestro.

A seguito dell’udienza di convalida l’uomo è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.