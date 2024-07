Condizionatori non funzionanti al Distretto Sanitario Poliambulatorio. Le proteste di accompagnatori e degenti

di: Elio Indelicato - del 2024-07-10

Il gran caldo non risparmia anche i pazienti che si recano al Distretto sanitario Poliambulatorio, dove da tempo non funzionano nei corridoi i climatizzatori.

Disagio per gli accompagnatori e degenti, come Giacomo Triolo che si è rivolto alla stampa per stigmatizzare una situazione diventata difficile. Lo stesso aggiunge: "Mentre nelle stanze dove si visita i climatizzatori funzionano nei corridoi, dove parecchie persone attendono il loro turno, il caldo la fa da padrona".

Da gli uffici confermano il disagio comunicato all’Asp di Trapani, che dovrebbe mandare dei tecnici per risolvere il problema. Pare che il procrastinarsi delle riparazioni sia dovuto al fatto che tutti gli uffici, come aveva dichiarato l’Assessore regionale alla sanità, Giovanna Volo, tempo fa quando venne a Castelvetrano parlando anche di trasformare l’edificio dell’ex ospedale in Case di Comunità.

Pare che ci sia un progetto finanziato con i fondi del PNRR, che dovrebbero riqualificare tutta la struttura compreso l’impiantistica e servizi vari con la creazione di altri spazi medici al servizio della collettività.

Per far tutto questo tutti gli uffici dovrebbero, come da accordi con il Comune di Castelvetrano, trasferirsi anche se non definitivamente presso il Centro Informa Giovani che, secondo accordi della precedente Giunta questi locali andrebbero definitivamente all’Asp di Trapani in cambio della rinuncia di quest’ultima a pretese sull’area dove è stata costruita la palestra comunale, che pare appartenesse proprio all’Asp di Trapani.

Insomma cose fatte allora alla leggera, dove gli accordi si facevano verbalmente, senza poi ratificarli con i successi atti di trasferimento.

Intanto mentre il caldo continua e i condizionatori non funzionano si aspetta che gli uffici comunali, compreso l’ufficio elettorale, demografico, e servizi sociali, vengano trasferiti, pare presso la sede della "cittadella della legalità” come è stata battezzata nei locali comunali di contrada Giallonghi.

Ma con questo caldo e in piena estate pensare ad un trasloco viene difficile e allora più facile sarebbe mandare dei tecnici a riparare i condizionatori del Poliambulatorio o Rsa che sta per Residenze Sanitarie Assistenziali.