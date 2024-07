Folgore, dirigenza rossonera a caccia di rinforzi dopo i pesanti addii

di: Redazione - del 2024-07-13

Nelle scorse ore la dirigenza rossonera ha annunciato i primi colpi di mercato: il difensore trapanese Emanuel Baiata, nella scorsa stagione al Mazara e poi all'Unitas Sciacca, i portieri Sansone e Giordano, per entrambi si tratta di due ritorni e dell'attaccante castelvetranese Murania, calciatore che già lo scorso disputò 14 gare in rossonero prima di trasferirsi al Mazara 46. Murania torna alla Folgore come anticipato dalla nostra redazione in un precedente articolo di qualche giorno fa.

Settimana anche di riconferme, rimarranno in rossonero i giovani 2006 Daniele Ala e Gioele Pizzolato ed i difensori Cinquemani e Tarantino. Sul fronte arrivi è vicinissimo ad indossare la casacca rossonera Christian Bertoglio, calciatore castelvetranese lo scorso anno al Mazara 46 e poi alla Don Carlo Misilmeri. Flavio Gancitano dovrebbe essere ancora un altro anno in rossonero.

Mancata riconferma per il forte difensore Alessio Maniscalco approdato alla Margheritese in Promozione. Il duo Calamia-Cavataio lavora sodo per allestire un organico importante considerati gli addii pesanti di gente come Pizzolato, Chieffo, Tourè e dello stesso Maniscalco.

Ieri si è svolto all'interno del Paolo Marino, il cui manto erboso desta particolare preoccupazione, uno stage per giovani diretto dal tecnico Filippo Cavataio coadiuvato dal preparato atletico Luppino, per lui si tratta di un ritorno, e da Baldo Nastasi che si occuperà della preparazione dei portieri.