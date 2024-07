di: Redazione - del 2024-07-22

Un uomo di Castelvetrano, S.D.M. di 64 anni è stato tamponato da un auto in corsa nella via Campobello. L'uomo è stato sbalzato sul marciapiede in una pozza di sangue mentre si attende l'arrivo dell’autoambulanza che pare debba arrivare da Partanna.

Se qualcuno avesse visto l'auto che lo ha investito è pregato di darne notizia alle forze dell'ordine.