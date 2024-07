Messina Denaro, la "pista" mazarese è il grande scenario per gli inquirenti. La pistola "clonata" è inquietante

di: Redazione - del 2024-07-24

Dietro la pistola Walther trovata nel box, intestato a Giuseppe Di Giorgi, 49enne mazarese, commerciante di scarpe, gli inquirenti hanno scoperto qualcosa di molto strano: la matricola è identica ad un'arma già in uso. La "sorprendente scoperta" sta nel fatto che la pistola marca Walther ha lo stesso numero di una pistola regolarmente detenuta da un carabiniere in servizio alla Dia di Trapani.

Un investigatore che in passato ha dato anche la caccia a Messina Denaro, che secondo quanto riporta LiveSicilia.it "E' rimasto sbalordito quando lo ha scoperto. Due pistole, due matricole identiche".

La seconda arma, che secondo gli inquirenti apparterrebbe a Messina Denaro dopo quella ritrovata nell'ultimo covo accertato del boss di via CB 21 a Campobello di Mazara. Fu lo stesso ex superlatitante, in uno degli interrogatori, a riferire di averla reperita in Belgio e che era stata "ripulita" con una punzonatura fatta per bene.

Adesso la scoperta della pistola "clonata", Di Giorgi che ha riferito di averla trovata e portata a casa, tesi che non è stata assolutamente presa in considerazione dagli investigatori. Perchè non disfarsi di quell'arma? Il box non è stato ripulito, trovati soldi, documenti ed altro materiale che è al vaglio degli inquirenti. Tanti dubbi ma una certezza per le indagini sulla latitanza di Messina Denaro: la pista mazarese potrebbe aprire uno scenario importantissimo sui fiancheggiatori e sui sovvenzionatori della trentennale vita da latitante di Messina Denaro.