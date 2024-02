Torna la "luce" in via Campobello dopo diverso tempo

di: Publiredazionale - del 2024-02-14

Nell'ambito dei lavori di ripristino dell’impianto di illuminazione pubblica, voluta dall’Amministrazione Comunale, curata dai manutentori della società convenzionata Enel Sole assistiti dal personale della V Direzione, è tornata a riaccendersi la via Campobello.

Dopo tantissimi anni, la via Campobello, presenta tutte le lampade accese risultando illuminata nella sua interezza. In prossimità dell'entrata della città di Castelvetrano per chi proviene dall'autostrada uscita Castelvetrano Sud è finalmente tornata la luce.