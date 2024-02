Castelvetrano, donna trovata morta dentro la sua auto

di: Redazione - del 2024-02-22

Una donna, medico pediatra, originaria di Palermo di 58 anni è stata trovata morta a Castelvetrano all’interno della sua automobile in zona Contrada Staglio. Il ritrovamento della donna, la cui morte sarebbe avvenuta per cause naturali, è avvenuto domenica sera. La donna era molto conosciuta e apprezzata.

E' Maria Pia Antinori la pediatra trovata senza vita a Castelvetrano in via Partanna c.da Staglio il 19 febbraio scorso.