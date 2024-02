Folgore-Pro Favara 2-0, Commento & Pagelle: Santangelo protagonista, Cavataio condottiero

di: Redazione - del 2024-02-26

La Folgore regala ai suoi tifosi una vittoria importantissima, contro una delle corazzate del campionato, la Pro Favara orfana del portiere titolare Scuffia, di Retucci, Lupo e La Piana ma che annovera comunque fior di giocatori "prestati" all'Eccellenza, come Ficarrotta, Bossa, Lucarelli, D'Amico, Balistreri, Marino.

I rossoneri di Cavataio affrontano con il "giusto" timore reverenziale la compagine favarese, con un 4-4-2 tipico, Pizzolato fra i pali, difesa a 4 da destra a sinistra, con Tarantino, Chieffo, Cinquemani e Maniscalco, centrocampo con Spanò e Tourè mediani, ai lati Lovisi e Achour. In avanti Gancitano e Santangelo, preferito a Fofana, dall'inizio, mossa che si rivelerà decisiva.

Fin dalle prime battute si intuisce che la Pro Favara dovrà sudare la pelle se vuole espugnare il Marino, ed ancor di più al decimo minuto quando la palla giunge nelle "grazie" di Santangelo che dai 16 metri calcia un pallone battendo Sansone e mandando in visibilio il pubblico rossonero. La gara da quel momento diventa più maschia tanto che Balistreri, Bossa e Ficarrotta si rendono protagonisti di qualche scaramuccia con gli atleti folgorini. Un brivido lo corre la Folgore su una palla fiondata e non respinta da Pizzolato, si chiude la prima frazione con un buon primo tempo giocato dagli uomini di Cavataio.

La ripresa si apre con un forcing dei favaresi che per i primi 10 minuti chiudono la Folgore nella propria area. Ci vuole un gran Pizzolato per sventare un gran tiro di D'Amico. Portiere rossonero che si renderà protagonista di un vero prodigio quando manda in angolo il calcio di punizione di Ficarrotta. I rossoneri si abbassano ed arginano le azioni avversarie, sulla corsia di destra Lovisi e Tarantino hanno il compito di chiudere l'uomo più importante della Pro Favara, Ficarrotta, riuscendo nell'intento a pieni voti.

Intorno alla metà della ripresa, un'azione degna di nota della compagine folgorina, Gancitano lavora un pallone splendido, servendolo a Santangelo che dalla destra fa partire un cross al bacio che Achour deposita in rete. 2-0 ed è esplode il Paolo Marino. Al triplice fischio di Teodoli di Aprilia, discreto il suo arbitraggio, è festa rossonera. 3 punti pesantissimi, 7 nella gestione Cavataio, la strada è ancora lunga ma la consapevolezza è completamente diversa.

PAGELLE ROSSONERE

PIZZOLATO 7,5: quando ipnotizza D'Amico e vola come una libellula a deviare un calcio di punizione diretto all'incrocio fa dimenticare quell'amnesia nel primo tempo che aveva impaurito il suo pubblico. Terzo clean sheet consecutivo, quasi 400 minuti d'imbattibilità per uno dei migliori portieri della categoria. UOMO RAGNO.

CHIEFFO 7,5: Balistreri lo conosce bene perchè nelle precedenti sfide con lo Sciacca i due avevano già duellato in maniera forte. In fase aerea è notevole la sua prestazione, quando c'è da spazzare pericoli è pratico, salva una palla vagante che è quasi un goal. CONSIDEREVOLE.

TARANTINO 7: ormai da settimane è il terzino destro della Folgore. Lui che ha sempre prediletto la corsia opposta si è dedicato a fermare tutto quello che passa nella sua zona di competenza. MATURO.

MANISCALCO 7: nel suo ruolo naturale è uno di quei calciatori importanti nell'undici di Cavataio. Nonostante la giovane età è un esterno mancino di livello. COMPETENZA.

CINQUEMANI 7: centrale di difesa non si lascia intimidire dalla forza offensiva della Pro Favara. Gioca con tranquillità e quando c'è da non badare al sodo, non si tira indietro. Due chiusure sono meritevoli di applausi. ABILITA'.

SPANO' 7: il più piccolo sul terreno di gioco ma anche quello che è stato beccato in campo dai veterani Balistreri e Bossa. Il giovane rossonero ha stoffa e non si vede per niente la differenza di età. Gioca con tranquillità perchè dotato di buonissima... PERSONALITA'.

ACHOUR 8: Cavataio lo mette in campo a sinistra a centrocampo con compiti di copertura su Ficarrotta che ben presto cerca fortuna altrove. Nella ripresa il goal dopo aver seguito l'azione è un sigillo importantissimo per la stagione rossonera. PERPETUO.

TOURE' 7: lava parecchi palloni in mediana, a volte sembra vacillare con qualche controllo infame ma poi quando c'è da rincorrere e recuperare lascia tutti contenti. ELASTICO.

SANTANGELO 8,5: goal ed assist, la dicono lunga sulla prestazione del "veterano" del gruppo. Ha voglia e si vede subito ma è bravo a dosare le forze, porta in vantaggio la Folgore e poi da esterno mette una palla in mezzo dolcissima. PROTAGONISTA.

LOVISI 7: un primo tempo molto timido, una ripresa invece molto buona, ha arginato quasi tutte le iniziative di Ficarrotta, proponendo la fuga in avanti. Tatticamente quasi perfetto. LABORIOSO.

GANCITANO 7,5: il giovane mazarese non si risparmia mai, a volte la foga agonistica lo porta a qualche intervento al limite, ma nell'azione del goal del raddoppio, il suo movimento è degno da far vedere ai giovani attaccanti nelle scuole calcio. VOLONTA'.

FOFANA 6,5: entra sul due a zero ma c'è una seconda parte della ripresa in cui bisogna tenere la Pro Favara lontana dall'area, lui si sacrifica molto. PRONTO.

ALL. CAVATAIO 8: disegna la sua squadra con le accortezze giuste, consapevole che il divario tecnico c'è. Riesce a trovare nelle scelte di formazione gli accorgimenti che portano alla Folgore tre punti che pesano come macigni. Trasformare un limite in risorsa, questo è il segnale che traspare dalla sua conduzione. CONDOTTIERO.