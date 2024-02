(VIDEO) Diga Trinità, invasi ancora aperti. La preziosa acqua piovana finisce in mare. Rabbia e delusione degli agricoltori

di: Redazione - del 2024-02-29

L'acqua piovana di questi ultimi giorni dalla Diga Delia continua a essere riversata in mare. Un paradosso che dura da tempo e che, in periodi di estrema siccità come quelli che stiamo vivendo, appare un assurdo ma purtroppo reale paradosso. Attualmente la Diga è autorizzata ad invasare un massimo di 2 milioni di metri cubi (a fronte di una capienza di 18 Milioni) consentiti dall’Ufficio Dighe per tenere in sicurezza gli impianti che necessitano di interventi di manutenzione.

L’Ufficio Dighe è l’organismo ministeriale che sovrintende e sorveglia la gestione degli invasi e ha fornito al Dipartimento acque dell'Assessorato Regionale le necessarie prescrizioni in ordine agli interventi necessari per consentire una maggiore capacità di invaso delle acque piovane.

Nel corso del 2023 esitazioni erano state avanzate dall’Ufficio Dighe, rispetto all'ipotesi di invasare, in via sperimentale, una maggiore quantità di acqua nel bacino Trinità, subordinandola alla possibilità di sversarla in sicurezza nell’alveo naturale del fiume Delia, a valle delle diga.

Lo scorso Luglio, intanto, è stata effettuata dalla Protezione Civile la pulizia dell'alveo del fiume Delia nel territorio di Castelvetrano, finalizzata alla messa in sicurezza del corso d'acqua.

Una amara realtà per i tanti agricoltori costretti a portare avanti con grandissime difficoltà le proprie produzioni agricole. E se poi l'acqua, preziosissima per l'irrigazione sopratutto nei bollenti mesi estivi che ci attendono, finisce in mare non resta che piangere.

Qualche agricoltore che ci ha segnalato la situazione ha così commentato la paradossale vicenda: "Ci stanno mettendo in condizione di abbandonare i terreni. Non bastano i problemi del caro gasolio, peronospera, riduzione dei guadagni e non solo. Anche l'acqua sta diventando un miraggio per i terreni visto che continuiamo a buttarla a mare. Finiremo per avere solo impianti fotovoltaici in campagna e così saranno tutti più tranquilli".

