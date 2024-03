Prestigioso progetto di danza al via alla Matrix di CVetrano. Al maestro Ciro Venosa la direzione artistica

di: Publiredazionale - del 2024-02-29

L'importanza dello sport sano e della danza che offre professionalità. Nasce su queste basi il progetto dallo scorso ottobre 2023 della realtà sportiva castelvetranese della "SSD FitMatrix" che si arricchisce e si impreziosisce di un'ulteriore disciplina: la danza.

Infatti, proprio presso il nuovo centro sito in via Santissima Trinità 30, prende vita un nuovo ambizioso progetto dedicato alla Danza classica e contemporanea, che porta alla realizzazione dello Studio Danza Matrix, in collaborazione e sotto la Direzione Artistica del Maestro Coreografo Internazionale Ciro Venosa. Ad affiancare il maestro Venosa uno Staff altamente qualificato e professionale, onorato della presenza mensile della già Prima Ballerina Teatro Massimo di Palermo Angela Abbigliati.

Il maestro Ciro Venosa è un danzatore Coreografo e Docente Internazionale di Danza Contemporanea. Si è formato in Italia tra Milano e la Liguria e in Europa (Parigi, Berlino,Londra, Budapest) e Stati Uniti. Già Direttore GDS DanceCompanyItalia Centro di Alta Formazione Contemporanea Genova e Fondatore della GDS DanceCompanyItalia Balletto di Genova Compagnia Contemporanea. Ha danzato anche per alcuni spot pubblicitari.

La scuola di danza della FitMatrix offre lo studio e la preparazione tecnica ed creativa della Danza classica, moderna, contemporanea, pilates, a partire dalle fasce di età Giocodanza e propedeutiche 4/7 anni con l'insegnante Giusy Pulizzi, e dai 8 anni sino all'età adulta con il Maestro Ciro Venosa.

Inoltre alla preparazione a concorsi, audizioni e performance, alcune Allieve del Corso Avanzato, Giorgia Gianmarinaro e Ginevra Lo Sciuto, che già dallo scorso novembre si sono fatte notare presso vari concorsi, ultimo in ordine di tempo il 16 e 17 febbraio a Malta all'interno dell' Amici&Beyond Macario Eventi.

La partecipazione agli stage con professionisti della Danza Internazionale le ha viste protagoniste e vincitrici di un prestigioso riconoscimento tanto da guadagnarsi il pass che le vedrà impegnate all'Accademia Nazionale di Tirana in Albania a settembre 2024.