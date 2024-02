Castelvetrano, prosegue il progetto di ampliamento del Cimitero comunale. Si avvicina la fase esecutiva

di: Redazione - del 2024-02-29

Mesi fa, avevamo pubblicato un articolo che riguardava un progetto di Project Financing per una collaborazione con una società privata, che si doveva occupare della costruzione e della gestione dell’ampliamento del cimitero comunale con annessa un'area celebrativa per gli animali da affezione (clicca QUI per leggere l'articolo completo).

Secondo quanto si evince dalla determina dirigenziale nr. 286 del 14 febbraio è stata adottato l’avvio della procedura di affidamento del contratto di “Progettazione definitiva ed esecutiva, la Costruzione e la Gestione dell’Ampliamento del Cimitero Comunale”, affidato alla Centrale di Committenza Qualificata ASMEL Consortile S. c.a r. l., lo svolgimento delle attività di selezione del contraente.

Adesso l’ASMEL Consortile S.c.ar.l. che in virtù di una considerevole esperienza maturata con oltre 6 mila gare al servizio dei propri associati, fornirà le attività di committenza centralizzata all’Amministrazione Comunale che svolgerà’ le attività di selezione del contraente.

La fase esecutiva si avvicina, prosegue quindi l’iter per la costruzione e la gestione dell'ampliamento del Cimitero Comunale di Castelvetrano.