(VIDEO) Il castelvetranese Sergio Leone ritrovato a Francoforte. La madre: "Ringrazio la gente con il cuore grande"

di: Redazione - del 2024-02-28

Ai microfoni di CastelvetranoNews.it, la signora AnnaMaria Di Bella, ha confermato il ritrovamento del figlio, Sergio Leone, del quale non si avevano notizie addirittura dal mese di novembre scorso. Nelle scorse settimane, la scomparsa di Sergio aveva fatto il giro dei social, specialmente dopo il servizio mandato in onda dalla nota trasmissione Chi l'ha Visto? in onda il mercoledì sera su Rai 3 e condotta da Federica Sciarelli.

Secondo la diretta testimonianza della madre, è stato un cittadino tedesco del luogo a riconoscere il quarantaduenne castelvetranese, che ha fatto in modo da farlo mettere in contatto proprio con la madre al telefono.

Il video dell'intervista della madre di Sergio Leone rilasciata a CNews.it: