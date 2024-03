La Folgore graffia e trova una vittoria fondamentale. Spanò e Achour gli autori dei goal

di: Redazione - del 2024-03-03

Una Folgore che ha saputo reagire al pareggio subito all'inizio della ripresa da parte del Geraci e con un secondo tempo sornione, undici ben disposto in campo da Cavataio, trova con Achour la zampata vincente al minuto 90.

Il primo tempo della gara si era chiuso con i rossoneri in vantaggio per uno a zero grazie ad una perla di Pietro Spanò, secondo goal per il giovane castelvetranese dopo quello siglato contro il Casteldaccia.

I locali all'inizio della ripresa, con un bel calcio di punizione di Panebianco, ristabilivano la parità. Minuto dopo minuto i rossoneri sono cresciuti cercando la via della rete, trovata poi con Achour sugli sviluppi di un calcio d'angolo.

Vittoria contro una diretta rivale nella zona calda che è di fondamentale importanza. Domani il commento completo sulla gara che ha visto la Folgore vittoriosa che permette ai rossoneri di allontanarsi dalla zona playout.