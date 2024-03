(VIDEO) Perdita di gas a Sciacca, chiuso tratto di strada in prossimità dell'Ospedale

di: Redazione - del 2024-03-05

Un forte odore di gas ha allarmato in tanti stamattina ed ha determinato la chiusura della via Pompei a Sciacca proprio in prossimità dell'Ospedale "Giovanni Paolo II". La fuoriuscita sembra essere scaturita dall'impianto di Gpl nella stazione di servizio Q8.

Dalle ultime informazioni raccolte dalla redazione sembra esclusa la perdita dalle tubazioni del sottosuolo. Sono in corso gli interventi di ripristino della normalità. Il tratto di strada, frequentato da diversi automobilisti di diverse province ed anche da chi proviene da Castelvetrano, è stato chiuso al traffico e si sta lavorando per il ripristino della normalità.

Il comunicato dell'ANAS in merito alla chiusura del tratto stradale:

"La strada statale 115 “Sud Occidentale Sicula” è provvisoriamente chiusa a Sciacca (AG), a causa della fuoriuscita di GPL dalla cisterna di un distributore di carburanti. Oltre ai Vigili del Fuoco, è sul posto il personale di Anas per la gestione della viabilità, provvisoriamente deviata con segnalazioni in loco, e per il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile".

VIDEO fuoriuscita gas e chiusura tratto autostradale: