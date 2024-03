27enne pregiudicato arrestato due volte nel giro di 15 minuti

di: Comunicato Stampa - del 2024-03-08

I militari, durante un servizio di perlustrazione notturno a Trapani, notavano l’uomo mentre usciva dallo spazio ricavato dalla manomissione della saracinesca di un supermercato della via Marconi. L’uomo, alla vista dei Carabinieri, si sarebbe dato a precipitosa fuga dopo aver nascosto la refurtiva in un’aiuola. Il breve inseguimento terminava nel giardino di un’abitazione poco distante dove il 27enne si era introdotto nella speranza di sfuggire alla cattura.

I Carabinieri della Stazione di Erice hanno arrestato un pregiudicato trapanese di 27 anni. per furto aggravato in danno di attività commerciale. Nella circostanza venivano recuperati e sottoposti a sequestro gli arnesi utilizzati per l’effrazione della porta e veniva restituita al titolare la refurtiva asportata (denaro contenuto nel distributore automatico di bevande).

L’uomo veniva quindi sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo che si sarebbe svolto nelle ore successive ma, dopo appena 15 minuti, veniva nuovamente tratto in arresto per il reato di evasione poiché sorpreso nelle vie cittadine da una pattuglia dei Carabinieri di Borgo Annunziata.

Al termine dell’udienza di convalida il pregiudicato 27enne è stato sottoposto alla custodia cautelare in carcere. Sono in corso ulteriori accertamenti finalizzati a verificare l’eventuale coinvolgimento dell’uomo in analoghi e recenti casi di furti in danno di altre attività commerciali.