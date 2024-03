E' iniziato a Marsala il processo a carico di 12 medici dell'Ospedale di Castelvetrano

di: Redazione - del 2024-03-12

Dopo che il giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Marsala, dr.ssa Annalisa Amato, aveva rinviato a giudizio, per omicidio colposo in concorso, dodici medici dell’ospedale di Castelvetrano in servizio, all’epoca dei fatti (2019), nei reparti di medicina e chirurgia, ieri, lunedì 11 marzo è iniziato il processo davanti il giudice monocratico del Tribunale Marsala Francesco Parrinello e con il Pubblico Ministero Ignazia Uttoveggio. (Leggi il precedente articolo cliccando QUI )

Gli imputati sono i dottori Antonino Lo Sciuto, Angelo Maria Patti, Amedeo Musiari Brunone, Carmelo De Bilio, Giuseppe Gioia, Gaetano Furgiuele, Antonio Tavormina, Paola Acquaro, Alessandro Traficante, Alberto Allotta, Domenico Vitale e Maurizio Di Piazza.

Costituiti parte civile i quattro fratelli della vittima, Francesco Carbonello, insegnante di Salemi, deceduto in ospedale, all’età di 55 anni, il 19 giugno 2019. Ad assistere i suoi familiari è l’avvocato Francesco Salvo.

Al termine dell’udienza del 26 ottobre scorso, dopo la discussione di tutti gli avvocati dei sanitari ed una lunga camera di consiglio, il Giudice aveva disposto il rinvio a giudizio, come avevano richiesto il PM e le parti civili.

Il fratello della vittima, sig. Salvatore Carbonello, al rinvio al giudizio dei medici aveva dichiarato: “Ho grande fiducia nella giustizia e chiede solo un un giusto processo nel rispetto della memoria del fratello tristemente scomparso”.