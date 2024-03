Inferno di fuoco a Castellammare, fiamme alimentate dal forte vento di scirocco

del 2024-03-10

Intorno alle ore 20 di ieri sera un forte incendio è divampato nella zona alta del Belvedere in località Castellammare del Golfo. Un vero e proprio inferno di fuoco che ha minacciato la zona abitata con altissime fiamme. Il forte vento di scirocco ne ha accelerato l'espansione, molta paura per via anche per l'avvicinamento ad abitazioni ed a qualche struttura alberghiera della zona.

Subito attivati i soccorsi Vigili del Fuoco di Trapani con il supporto dei colleghi di Alcamo ma anche di Palermo. Sul posto anche diverse squadre della Protezione Civile. Una fitta squadra di emergenza per tentare di circoscrivere le fiamme che in alcune parti hanno raggiunto altezze molto elevate.

IN AGGIORNAMENTO.