(VIDEO) Folgore, domenica storta. Rossoneri sconfitti in casa dopo 19 mesi. L'intervista al tecnico ospite

del 2024-03-10

L'ultima sconfitta della Folgore in casa, datata 13 novembre 2022, campionato di Promozione i rossoneri persero la gara contro l'Alba Alcamo 1-3 ed oggi a distanza di 19 mesi la Folgore di mister Cavataio perde l'imbattibilità casalinga per opera di un combattivo Mazara 46.

Per il Mazara 46, reduce dallo stop inatteso contro il Fulgatore di domenica scorsa, hanno messo a segno le reti gli ex Murania e Mario Erbini. Il tris firmato da Perrone. Per la Folgore il goal della bandiera lo ha realizzato Santangelo.

Dopo tre vittorie ed un pareggio arriva il primo stop della gestione Cavataio, una sconfitta che potrebbe essere salutare e possa servire da sprono per la conquista di un posto sicuro nelle prossime settimane.