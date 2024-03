Chiuderà dal 2 aprile la linea ferroviaria in provincia di Trapani. Collegamenti garantiti dai Bus

di: Redazione - del 2024-03-21

Per quasi sei mesi chiuderà totalmente la linea ferroviaria in provincia di Trapani. Ovvero, non ci saranno treni in circolazione. Al loro posto verranno attivati collegamenti sostitutivi tramite bus. E’ questo lo scenario che si profila per le centinaia di pendolari che ogni giorni si spostano in treno da un comune all’altro della provincia per motivi di lavoro e di studio.

Lo stop ai collegamenti ferroviari partirà il 2 aprile, giorno dopo la Pasquetta, e proseguirà fino al 15 settembre. Gli avvisi sonori nelle varie stazioni del territorio sono già partiti e oggi dovrebbero essere affisse anche le relative locandine informative, mentre i canali di vendita con i nuovi orari dei bus sono stati aggiornati. La chiusura della linea ferroviaria è dovuta a vari lavori di potenziamento infrastrutturale lungo la linea Piraineto-Trapani.

Dunque, saranno mesi di passione per i pendolari a causa, soprattutto, dell’allungamento dei tempi di percorrenza tra i vari comuni visto e considerato che i bus impiegano più tempo dei treni a causa del traffico cittadino che incontrano per raggiungere le varie stazioni, come quelle, per esempio, di Mazara del Vallo, Castelvetrano e Marsala.

Sarà per questo motivo, e anche per la sollecitazione di questi mesi da parte di un comitato dei pendolari, che Trenitalia ha pensato di individuare come fermate dei bus sostitutivi non più le stazioni ferroviarie come è accaduto finora, bensì dei punti che non costringano i bus a entrare in città. L’obiettivo è quello di accorciare i tempi di percorrenza, ma tale scelta non sembra ottimale vista la strategica posizione in centro città di molte stazioni.

A Mazara, per esempio, i bus non faranno fermata alla stazione bensì sulla strada statale 115, all’altezza dell’incrocio con via Marsala (dove c’è la cabina elettrica). Non faranno fermata in stazione anche a Campobello di Mazara (Viale Risorgimento,169), Petrosino-Strasatti (Piazza Fiera, SS115), Terrenove (SS115, in corrispondenza del civico 177), Marsala (Corso Gramsci, 140), Spagnuola (SP21 in corrispondenza della stazione), Mozia Birgi (Piazzola Contrada San Leonardo), Marausa (SP21, in corrispondenza di via Papa Isidoro), Paceco (Via Marsala-incrocio via Stazione). Fermate alle stazioni ferroviarie, invece, per Trapani, Castelvetrano, Salemi-Gibellina, Alcamo diramazione e Castellammare del Golfo.