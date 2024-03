Sul Sole 24 Ore di oggi: “Lago Trinità, la più grande incompiuta siciliana simbolo di immobilismo”

di: Publiredazionale - del 2024-03-22

In un articolo a firma di Nino Amadore sul Sole 24 Ore di oggi la Diga Trinità è stata definita “la grande incompiuta siciliana” nonchè “simbolo dell’immobilismo e dello spreco oltre che fonte di guai per gli agricoltori dell’area”. Nell’articolo si parla anche di un finanziamento della Regione siciliana del 2018 di tre milioni a valere sulla delibera Cipe 54/2016.

E di tre tipi di interventi che non hanno mai visto la luce: rivalutazione della sicurezza sismica della diga e delle opere accessorie; adeguamento dello scarico di superficie previo studio idraulico; studio dei moti di filtrazione in fondazione finalizzato al miglioramento della tenuta dello sbarramento.



Si attendono intanto le verifiche sismiche che dovevano essere fatte nel 2018 e di cui si è in attesa dell’esito come emerso in occasione dell’ultima riunione in Regione alla presenza di Dario Cartabellotta, direttore generale del dipartimento Agricoltura. Intanto la poca acqua piovuta è finita a mare, l’estate si avvicina e gli agricoltori non sanno più a quale santo rivolgersi. Neanche la pioggia viene da invocare posto che l’acqua finirebbe a mare.