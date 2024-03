Grave incidente a Marsala, perde la vita un 34enne

di: Redazione - (fonte: GdS.it) - del 2024-03-25

Un uomo di 34 anni, S.A., è morto, nella tarda sera di ieri, dopo essere finito fuori strada con la propria auto, una Fiat 500, mentre percorreva via Salemi. Secondo una prima ricostruzione, il trentaquattrenne, si trovava sulla strada statale 188, all'altezza di contrada Chitarra, quando, per cause in corso d'accertamento, ha perso il controllo dell'auto ed è finito fuori strada.

Sul posto i sanitari del 118 sono intervenuti ed invano hanno tentato l'estremo soccorso, per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Sul luogo anche gli agenti della polizia locale che assieme ad altre forze dell'ordine per gestire il traffico veicolare. Secondo le prime ricostruzioni non dovrebbero essere coinvolti altri mezzi, pare che si tratti di incidente autonomo.