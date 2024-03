Giornate FAI, successo di partecipanti e visitatori alla due giorni

di: Redazione - del 2024-03-25

Si sono appena concluse le Giornate FAI di Primavera che, non solo a livello nazionale ma anche nella nostra Città, sono diventate, come molti visitatori ci hanno rimandato, un appuntamento importante per continuare a scoprire ed a conoscere il nostro non ancora valorizzato patrimonio storico-artistico.

Sono state due giornate intense ed emozionanti per l’alto numero dei partecipanti, ma soprattutto per la sorpresa e l’entusiasmo dei tantissimi visitatori che hanno avuto modo di apprezzare i capolavori custoditi nella Chiesa del Santissimo Crocifisso, il fascino delle catacombe dei frati Cappuccini e del cimitero monumentale, ma anche pagine importanti delle tradizioni della nostra Comunità.

Ringraziamo tutti coloro i quali hanno reso possibile questo evento: in primis i nostri straordinari ragazzi del Liceo classico, seguiti dalla professoressa D. Giancontieri, che hanno fatto da Ciceroni delle visite guidate. ll Gruppo dell’Ordine francescano e Carlo Salluzzo per la generosità e disponibilità ad aprirci e raccontarci questi luoghi straordinari che loro custodiscono e valorizzano.

La Croce Rossa italiana sempre al nostro fianco nelle giornate del FAI. Ogni nuova iniziativa, come gruppo FAI, ci carica di nuovo entusiasmo e di voglia di continuare per la partecipazione sempre più numerosa di visitatori che arrivano anche da altre provincie e perché ogni sito su cui decidiamo di accendere i riflettori dà anche a noi l’opportunità di scoprire quanti tesori nascosti la nostra Città possiede e di conoscere persone straordinarie che nel silenzio si prendono cura con amore e dedizione di tradizioni, siti, opere d’arte, che grazie a loro sopravvivono all’oblio ed alla noncuranza. Castelvetrano è anche tutto questo.