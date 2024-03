“L’emozione di camminare, la voglia di libertà e il sogno dell’insegnamento”. Storia della castelvetranese Serena Riggio

di: Redazione - del 2024-03-27

Una storia piena di coraggio e di determinazione, il non arrendersi mai dinanzi alle avversità che la vita ti riserva, "La vita è bella ed è un dono e bisogna combattere sempre", questo è il motto della protagonista della nostra intervista, la castelvetranese Serena Riggio che dopo anni di sostegno dalle stampelle potrà camminare grazie ad una protesi.

Serena Riggio, 44enne castelvetranese, è affetta sin dalla nascita da scoliosi congenita e dalla mancanza dell'arto destro. Nonostante le tante difficoltà, dolori, terapie non ha mai perso la grinta e la voglia di vivere. Non ha mai rinunciato alla sua libertà e guidare la sua auto le ha consentito di vivere la sua vita nel migliore dei modi.

Serena, come ti definiresti?

"Mi considero una combattiva perché nonostante una vita in carrozzella ho cercato di non arrendermi guidando anche la mia autovettura, modificata per le mie esigenze. Guido per via del mio spirito libero. La libertà si conquista con il tempo e con tanti sacrifici. Libertà di spostarmi autonomamente, senza avere bisogno di nessuno".

Da piccola quale era il tuo sogno?

"Non avevo un sogno in particolare ma volevo stare bene in salute visto che avevo avuto tanti interventi alla colonna. Volevo stare bene come tutti i bimbi, andare al mare e condurre una vita normale. Invece per diversi anni sono stata ingessata e non potevo muovermi e fare una vita come tutti gli altri".

Quando sono migliorate le cose?

"Nel periodo dell'adolescenza la situazione è migliorata e stavo meglio. Sono credente ed ho pregato, mi sono affidata alla fede nella quale ho sempre trovato conforto".

Andiamo ai giorni d’oggi. Il tuo sogno di libertà ti ha portato a fare richiesta di una protesi che ti consenta di camminare?

"Si certo. Una protesi che mi permetterà di camminare senza l'ausilio delle stampelle. Al momento non è terminata la protesi. Dopo che sarà ultimata faranno il rivestimento".

Quando hai fatto la richiesta e che iter stai seguendo?

"Mi segue il Centro Protesi Inail di Vigorso di Budrio. Ho fatto richiesta all'ASL di Castelvetrano e da lì è partito tutto. Un anno avevo presentato la documentazione e mi hanno fissato il ricovero per il mese di Marzo. Prima le misure poi hanno realizzato il busto con la protesi e al momento faccio le prove. sedute di riabilitazione e fisioterapia qui al centro protesi".

Che emozione hai provato quando martedì hai camminato in piedi per la prima volta ?

"Un'emozione fortissima e tanta gioia. Mi sono venute in mente tutte le sofferenze che ho superato grazie alla mia forza di volontà e voglia di vivere".

Quando torni il primo posto dove vorrai camminare?

"Voglio fare una passeggiata al mare a Selinunte”.

Cosa vorresti fare da grande ?

"Io ho insegnato nelle scuole. Al momento sono qui e non lavoro. Ma amo l'insegnamento di Italiano. Sono laureata in lettere. Ho frequentato il Liceo classico di Castelvetrano e la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Palermo. Ho lavorato come supplente ed appena starò meglio non vedo l'ora di tornare in cattedra".

Alle persone con dei problemi di salute che messaggio daresti?

"Perché per il momento devo fare di nuovo riabilitazione per cercare di camminare meglio

Si direi alle persone di non abbattersi. Perché la vita è bella ed è un dono e bisogna combattere sempre".

I medici che t stanno aiutando in questo percorso hai qualche ringraziamento in particolare?

"I medici e i tecnici delle protesi del centro protesi di Vigorso. Un ringraziamento di cuore va a loro insieme agli infermieri e i fisioterapisti".

Serena è un esempio di amore la vita nonostante le difficoltà che si possono incontrare lungo il percorso. Ad maiora Serena!