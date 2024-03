Riduzione demografica, il dott. Stelio Manuele: "La dormita dell'amministrazione mi pare evidente"

di: Stelio Manuele - del 2024-03-28

In merito alla riduzione demografica del Comune di Castelvetrano pubblichiamo l'ntervento del Dott. Stelio Manuele, nostro concittadino e già Segretario Generale del Comune di Parma.

“…non c'e' dubbio, che esiste una responsabilita' politica sul declassamento del Comune, che genera diversi danni di immagine, prestigio ed economici per la nostra comunita', anche per una deficenza, disattenzione ed incompetenza di carattere tecnico- funzionale nella operativita' del servizio di anagrafe.

Come ho scritto in un altro intervento sul tema in argomento, il Sindaco doveva conoscere e prendere atto che il numero dei residenti nel Comune era troppo prossimo al limite dei 30mila abitanti con il.pericolo che scendendo sotto questa soglia con il declassamento si sarebbero generani gravi danni per la comunita'.

Questa consapevolezza avrebbe dovuto indurre il Sindaco a concretare una attenta vigilanza ed un controllo sul mantenimento costante del superamento del.limite dei 30mila abitanti ed un possibile potenziamento delle verifiche dei vigili urbani sul rispetto dell'obbligo di legge per i cittadini nella corretta dichiarazione della residenza, cioe' del luogo effettivo di dimora abituale.

Non sempre, infatti, i cittadini per diversi propri interessi di vario genere o per ignoranza dell'obbligo di legge, dichiarano la loro effettiva residenza anagrafica e pertanto molti Comuni effettuano a mezzo dei vigili urbani un forte controllo per verificare il rispetto dell'obbligo e magari con la iscrizione o cancellazione anagrafica coattiva di ufficio dei cittadini.

Nel corso della mia carriera in prossimita' di un censimento Istat allora decennale (ora annuale) tenuto conto che il Comune dove prestavo servizio (la Citta' di Novi Ligure ) era al limite inferiore dei 30 mila abitanti, attraverso una efficace operazione di controllo dei vigili urbani si sono scoperti oltre 500 residenti effettivi non iscritti in anagrafe che hanno consentito all'Ente di mantenere la classe del Comune superiore ai 30mila.

Nel caso del Comune di Castelvetrano tenuto conto della modesta misura di scostamento dal.limite dei 30mila abitanti, attraverso una attenta vigilanza sull'andamento delle mutazioni dei.movimenti.anagrafici mensili. Il Sindaco avrebbe dovuto e potuto ordinare un potenziamento delle attivita' di controllo sulla regolarita' delle posizioni anagrafiche dei circa 30mila cittadini che verosimilmente avrebbero potuto evitare il declassamento. La dormita dell'amministrazione mi pare evidente!"