Chiesti 20 anni per Rosalia Messina Denaro sorella dell'ex superlatitante

di: Redazione - del 2024-03-29

20 anni di carcere è la richiesta formulata dai Pm della DDA di Palermo Piero Padova e Gianluca de Leo per Rosalia Messina Denaro, la sorella maggiore di Matteo Messina Denaro accusata di associazione mafiosa aggravata e ricettazione.

La donna per gli inquirenti avrebbe aiutato per anni il fratello nella latitanza ed avrebbe gestito per suo conto la "cassa" della "famiglia" mafiosa. La sorella sarebbe stata a capo della rete di trasmissione dei 'pizzini', consentendo così all'ex superlatitante di mantenere i rapporti con i suoi uomini durante la sua lunga latitanza.

Rosalia Messina Denaro è la maggiore delle quattro sorelle di Matteo, ed è la moglie di Filippo Guttadauro che ha scontato 14 anni per associazione mafiosa ed è tuttora in carcere al cosiddetto 'ergastolo bianco' a Tolmezzo.