Folgore, cresce l'attesa in città per la gara contro la corazzata Nissa. Avviata la prevendita

di: Redazione - del 2024-04-03

Domenica 7 aprile, dopo la pausa per l'impegno della Rappresentiva Siciliana al Trofeo delle Regioni, torna il campionato di Eccellenza per la disputa della prima delle ultime quattro gare in programma. Al Paolo Marino sarà di scena una gara da amarcord, Folgore e Nissa che in tempi lontani hanno avuto modo di affrontarsi anche nella Quarta Serie adesso si ritroveranno per la 27esima giornata del massimo campionato regionale.

Obiettivi opposti per le compagini di due allenatori legati dalla stessa città di appartenenza, infatti Cavataio e Terranova sono entrambi mazaresi, i rossoneri alla caccia di quei punti per un posto tranquillo che allontani i playout, i biancoscudati alla caccia della matematica certezza di andare in D.

La società del presidente Indelicato, nei giorni scorsi ha ufficializzato una particolare promo per gli sportivi castelvetranesi, un unico biglietto al costo € 15,00 in prevendita che consentirà agli acquirenti di poter assistere alla gare Folgore-Nissa del 7 aprile e Folgore-Castellammare del 21 aprile. Biglietti in prevendita anche a Caltanissetta per i tifosi ospiti.

Una domenica importante, dopo aver battuto la forte Pro Favara, i rossoneri di mister Cavataio si stanno preparando al meglio per affrontare la corazzata Nissa. Il pubblico del Paolo Marino potrebbe con il suo calore rappresentare un'arma in più per la Folgore.