Il derby va alla ASD Non solo vela che vince il torneo Under 16. Battute le "cugine" della New Free Volley

di: Redazione - del 2024-04-04

Una stracittadina per assegnare il titolo di campione Under 16 della FIPAV Trapani: ASD Non solo Vela e New Free Volley, delle trainers Francesca Isoldi e Margherita Lipido, entrambe protagoniste negli anni passati della gloriosa storia pallavolistica castelvetranese, hanno concluso il campionato sfidandosi nella "finalissima" che ha visto trionfare le giovani della ASD Non solo Vela al tie break per 3-2.

La gara che ha visto rinverdire il movimento pallavolistico della città di Castelvetrano, si è disputata a Salemi in campo neutro. A fine gara Francesca Isoldi, oltre a mostrare soddisfazione per il grande impegno delle ragazze giovanissime che potranno essere ancora protagoniste il prossimo anno, considerata l'età, esprime un certo rammarico per la mancanza di una struttura dove poter disputare questo genere di gare che hanno visto un'ottima affluenza di pubblico.