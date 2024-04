Il porto di Mazara riceverà le grandi navi da crociera. A Selinunte resta invece "dimenticato"

di: Redazione - del 2024-04-05

Già da quest'anno il porto di Mazara del Vallo diventerà un punto di sicuro interesse e riferimento per il mercato crocieristico siciliano. Infatti, come ha riferito l’imprenditore Gaspare Panfalone, presidente della Riccardo Sanges & C. S.r.l, ci sarà un incremento degli scali delle navi da crociera, in particolare quelle di lusso.

Un ottimo "gancio" turistico per tutta la zona, senza dimenticare che anche Castelvetrano potrebbe avere il suo tornaconto d'interesse con il Parco Archeologico, più grande d'Europa, di Selinunte.

A proposito di Selinunte ed il suo "porticciolo" che invece sembra essere stato dimenticato dalla politica siciliana con tutte quelle promesse "elettorali" si trova sempre nella bella stagione ad essere in condizioni precarie.