Posidonia al porto di Marinella, grosso passo avanti nelle scorse ore

di: Redazione - del 2024-04-05

Un passo avanti stamattina per gli ultimi dettagli per l'inizio dei lavori per liberare parte del porto dalla posidonia alla presenza dell’Ingegnere Teresi e di altre autorità compreso il sindaco di Castelvetrano. Parte della posidonia verrà spiaggiata in un posto non molto lontano dal porto anche per un risparmio economico. Nel frattempo si pensa anche a come mettere in sicurezza la parte del puntale del braccio di ponente in parte crollato in acqua.

"Le alghe già caratterizzate non risultano inquinate e verranno ricollocate in ambito portuale" dice l'ingegnere Teresi da noi raggiunto telefonicamente. Nella foto l'ingegnere Teresi con il comandante della capitaneria di porto Raffaele Giardina e il capitano della stessa capitaneria ed il capitano Roberto Favilla.