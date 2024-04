Folgore, sale l'attesa per la gara di oggi contro la Nissa. L'ex Terranova: "Sarà una grande emozione"

di: Redazione - del 2024-04-07

Sale l'attesa per la gara di oggi al Paolo Marino di Castelvetrano con inizio alle ore 16 che vedrà la Folgore affrontare la capolista Nissa. La sfida fra rossoneri e biancoscudati è di quelle importanti, ognuna con un grande obiettivo da raggiungere, i ragazzi di Cavataio dovranno conquistare un posto tranquillo ed allontanarsi dalla zona calda dei playout mentre l'undici di Terranova cerca il sigillo per conquistare la quasi matematica certezza della D.

Il tecnico Nicola Terranova, attraverso la pagina social ufficiale della Nissa ha affermato che è emozionante tornare a Castelvetrano dopo quella storica cavalcata del 2017 finita poi con la mancata iscrizione.

"Quello è territorio mio, è la prima volta che l'affronto dopo quell'annata fantastica. La Folgore è allenata da un caro amico mio, gli ho fatto anche il secondo. E' uno dei migliori (Cavataio ndr). Togliendo l'emozione iniziale affronto una squadra che mi è rimasta nel cuore. Ho lasciato tanti amici che ancora oggi mi contattano. Dopo i minuti iniziali penserò alla Nissa ed all'obiettivo che dobbiamo ancora raggiungere".

Sul fronte Folgore, in settimana i ragazzi di Cavataio hanno lavorato con impegno per preparare l'ardua sfida. Certo è che l'exploit interno contro la Pro Favara lascia aperta uno spiraglio per tentare l'impresa. Fischio d'inizio alle ore 16, arbitrerà l'incontro il signor Stefano Mariani di Livorno, coadiuvato dagli assistenti Valenti e Di Florio di Palermo.