La capolista Nissa espugna il Paolo Marino. Le interviste nel post gara (VIDEO)

del 2024-04-07

Sconfitta casalinga per una Folgore generosa e mai doma contro la capolista Nissa. Una vittoria di misura per la squadra di Mister Terranova grazie alla rete di Esposito con un gran tiro all’undicesimo della ripresa a seguito di una respinta corta della difesa rossonera.

I ragazzi di mister Cavataio non hanno sfigurato e fino alla fine hanno provato a pareggiare la gara con Tourè da fuori aria. Altra importante occasione è passata dai piedi di Lovisi con un gran destro finito che ha spizzicato la traversa.

Una gara all'insegna del fair-play da ambo le parti sia in campo che tra le due dirigenza. Nonostante la sconfitta Mister Cavataio ha plaudito l'impegno dei rossoneri con tanti giovani in campo contro la squadra più attrezzata del campionato e che ha dominato per l'intero campionato. Soddisfazione per Mister Terranova che però guarda al prossimo impegno e a quel punto che manca per brindare alla serie D.

Per la Folgore sabato difficile impegno in chiave salvezza contro l’Athletics Palermo in trasferta. I rossoneri saranno chiamati ad una gara importante per raggiungere quanto prima la salvezza ed evitare così i playout. Per la corazzata Nissa domenica prossima un solo punto garantirà la meritata vittoria del campionato.