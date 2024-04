Treni storici, individuati altri rotabili anche a Castelvetrano. A breve il restauro

di: Redazione - del 2024-04-10

Proficuo sopralluogo del Servizio Treni Storici della Fondazione FS in Sicilia finalizzato all'individuazione di rotabili a scartamento ordinario e ridotto di interesse storico-culturale da acquisire e quindi valorizzare.

Si tratta, in particolare, di carri, locomotive e automotrici in stato di accantonamento presso gli impianti di Castelvetrano, Porto Empedocle, Villarosa e Catania. Per i rotabili già di proprietà della Fondazione FS si procederà nei prossimi mesi ad un restauro estetico presso gli hub di assegnazione.

Gli altri selezionati saranno progressivamente acquisiti dalle rispettive imprese ferroviarie e successivamente oggetto di interventi di restauro.