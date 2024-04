Emesso il consueto divieto di balneazione nella costa selinuntina. Dalla foce del Belice all'Acropoli ecco i punti vietati

di: Comunicato Stampa - del 2024-04-10

Emessa la consueta ordinanza di divieto di balneazione in prossimità di alcuni tratti della costa selinuntina. In considerazione dell'esistenza di tre punti di immissione in mare all'altezza della foce del fiume Belice, in contrada Belice di Mare, della condotta di allontanamento acque reflue, dell’impianto di depurazione della frazione balneare di Marinella di Selinunte, della foce del fiume Modione, in contrada Gaggera.

I punti che subiranno il divieto di balneazione sono riassunti:

Zona nelle vicinanze del Porto di Selinunte, Depuratore Marinella di Selinunte, Fiume Belice, Fiume Modione, tratto di costa prospiciente l’intera lunghezza della via M. Polo su Ord. Capitaneria di porto di Mazara n. 53/2011 e tratto di costa prospiciente l’Acropoli su Ord. Capitaneria di porto di Mazara n. 53/2011.