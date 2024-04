Folgore, oggi in palio a Terrasini punti per la tranquillità

di: Redazione - del 2024-04-13

La Folgore in anticipo per la 28esima sul campo di Terrasini in casa dell'Athletic Palermo cerca punti importanti per mettersi a riparo dalla calda zona playout. I rossoneri di Cavataio sono reduci da tre sconfitte consecutive e vogliono tornare dalla trasferta con un risultato positivo. Settimana di lavoro per i ragazzi di Cavataio che sono consapevoli che nelle ultime 3 gare i punti pesano tanto.

Al cospetto della corazzata Nissa, i rossoneri sono usciti a testa alta e forse con un pizzico di fortuna in più avrebbero portato quel punto sperato. La Folgore deve voltare pagina e pensare alle ultime tre finali da affrontare: Athletic Palermo, Castellammare e Fulgatore.

Probabile Formazione: Pizzolato, Cinquemani, Maniscalco, Giuffrida, Chieffo, Tourè, Ala, Lupo, Santangelo, Lovisi, Gancitano. All. Cavataio