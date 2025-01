Messina Denaro, spunta una "nuova" amante, è insegnante. Per la procura avrebbe favorito la latitanza

di: Redazione - (fonte: Repubblica.it) - del 2025-01-17

Spunta un'altra amante nella vita dell'ex superlatitante Matteo Messina Denaro, una donna che risulta indagata dalla Procura di Palermo, con l'accusa mossa a suo carico dai PM, per aver favorito la latitanza. Si tratta, come riferisce Salvo Palazzolo su Repubblica.it, di un'insegnante che qualche giorno dopo il 16 gennaio 2023, giorno dell'arresto di Messina Denaro, si è presentata nella Caserma dei Carabinieri di Campobello di Mazara.

La donna in quella circostanza mise a verbale che l'uomo con il quale intratteneva una relazione sentimentale, non era "come diceva di chiamarsi Francesco Salsi, medico anestesista in pensione" ma bensì, dopo averlo riconosciuto in televisione, Matteo Messina Denaro". La donna svolge attività di insegnante presso un istituto di Mazara del Vallo. Ieri è stata convocata dalla Procura per l'interrogatorio.

Secondo quanto riportato da Ansa.it: "Due anni fa la donna disse agli investigatori di aver intrapreso quella relazione "in un momento di crisi personale e coniugale" e di aver conosciuto "il dottor Salsi" in un supermercato di Campobello di Mazara, vicino casa sua, e di averlo rivisto qualche tempo dopo: "A settembre ci scambiammo il numero di cellulare" e il mese successivo Matteo Messina Denaro le diede appuntamento a Mazara del Vallo, prima di andare in auto a casa dell'allora latitante, a Campobello di Mazara. "Mi invitò altre volte ma l'ho sentito solo telefonicamente, sino a pochi giorni prima del suo arresto".