Maltempo a Castelvetrano, pioggia e raffiche di vento, cade albero nelle vicinanze di una scuola

di: Redazione - del 2025-01-17

La Sicilia è nella morsa del maltempo, piogge incessanti e forti raffiche di vento si sono abbattute anche su Castelvetrano. Diverse le segnalazioni giunte in redazione, in particolare è stato sdradicato dalla forza del vento un grosso albero nella zona Badia nelle vicinanze della Scuola Cadorna alle spalle della via Ruggero Settimo. Sono intervenuti gli operatori del NOE e gli agenti della Polizia Municipale. Danni alla ringhiera ed ad una casetta in legno all'interno del recinto.

In aggiornamento...