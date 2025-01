Partanna, avvio del processo di partecipazione alla redazione del PUG con il "World Cafè" giorno 1 febbraio 2025

di: Comunicato Stampa - del 2025-01-17

(ph. da sx il Sindaco Li Vigni e l'Ass. Triolo)

Avvio del Processo di Partecipazione che accompagnerà le attività di redazione del PUG, con la finalità di informare e coinvolgere la comunità locale sull’esistenza, le funzioni, i contenuti, le fasi e i tempi del Piano e la definizione della Strategie.

Il processo del piano è concepito con differenti modalità di interazione e strumenti per favorire il più elevato e il più efficace coinvolgimento delle Istituzioni, delle Organizzazioni e dei cittadini, affinché possa svolgersi garantendo forme democratiche di rappresentanza e confronto adeguati alle sfide del PUG.

Il primo appuntamento si svolgerà sabato 1 febbraio 2025, alle ore 09.30 presso presso l'Auditorium dell'II.SS. D'Aguirre - Alighieri, via Trieste n. 1, con l’organizzazione di un World Cafè quale strumento per la co-progettazione dello sviluppo con l’obiettivo di prima raccolta di idee, proposte, tematiche, prospettive per le aree territoriali del comune di Partanna.

Il World Cafè è un metodo per dare vita a conversazioni “informali” nel modo in cui si sviluppano, ma estremamente formalizzato nel processo organizzativo, che consente di ideare concretamente “prodotti” co-progettati da comunità o gruppi che hanno obiettivi comuni o che condividono idee che necessitano di essere trasformate in concreti interventi. Il World Cafè nei fatti è un processo di impollinazione incrociata in cui tutti i protagonisti sentono di essere coinvolti e riescono realmente a produrre esiti significativi.

Per la partecipazione al world cafè bisogna iscriversi attraverso la compilazione del form al seguente link

https://forms.gle/H91mnxkf1sbp8GqF6

Sono invitati a partecipare al World Cafè:

Cittadini

Associazioni ambientaliste;

Associazioni culturali, sociali, sportive;

Associazioni di volontariato;

Figure scolastiche;

Associazioni di categoria per il commercio;

Associazioni di categoria per l’agricoltura;

Ordini e Collegi professionali;

Ogni altro soggetto portatore di interessi collettivi e non privati.