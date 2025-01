Messina Denaro, stasera una delle amanti, un'altra insegnante, si racconta allo "Stato delle Cose" di Giletti

di: Redazione - del 2025-01-20

Torna da Giletti al centro delle cronache Matteo Messina Denaro. Dopo anni di silenzio, a parte qualche servizio dedicato ad affari indirettamente collegati all'ex superboss, il conduttore tratterà nuovamente l'argomento nel corso della puntata de "Lo Stato delle Cose" in onda su Rai 3 a partire dalle 21:20.

Negli ultimi giorni un’altra delle sue amanti, insegnante di Campobello di Mazara, è stata indagata per favoreggiamento aggravato. La donna ha raccontato a Sandra Amurri la sua vicinanza al medico in pensione che in realtà era il superlatitante.