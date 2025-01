Messina Denaro, docente-amante indagata per favoreggiamento. Per un'altra insegnante le telecamere di Giletti a Castelvetrano, la Dirigente: "Si è dimessa"

di: Redazione - del 2025-01-21

(ph. l'insegnante campobellese a processo per favoreggiamento aggravato)

Massimo Giletti torna nuovamente a trattare l'argomento legato alla latitanza di Matteo Messina Denaro, l'ex superlatitante arrestato il 16 gennaio 2023 e deceduto il 25 settembre di quell'anno per le conseguenze di un tumore al colon. Il conduttore non nasconde però la voglia di parlare di chi ha sovvenzionato con i soldi la latitanza e non solo dei suoi flirt. L'argomento su Messina Denaro è introdotto dalla giornalista d'inchiesta Sandra Amurri, che va a raccogliere la testimonianza dell'insegnante campobellese, a processo per favoreggiamento aggravato. La donna di Campobello insegna presso un'Istituto di Mazara del Vallo ed avvicinata dalla giornalista risponde alle domande sulla "relazione" che ha intrattenuto con il medico in pensione Francesco Salsi ma che in realtà era Matteo Messina Denaro.

Le risposte dell'insegnante non hanno convinto Sandra Amurri, ed è proprio la giornalista che ne rivela il contesto familiare della donna, il marito sotto inchiesta in un procedimento contro la famiglia mafiosa di Campobello di Mazara, lei nipote di un fedelissimo di Messina Denaro. Dell'insegnante scrive a Matteo anche Laura Bonafede, che conosce bene la "collega" ed in alcune lettere si lascia andare anche a frasi non proprio idialliache sul conto della donna. Massimo Giletti torna brevemente a parlare di Laura Bonafede e lo fa ricordando quanto avvenne due anni fa, sulla maestra Bonefede il conduttore inizia a parlarne dopo la segnalazione di una "fonte" di Castelvetrano.

E sull'argomento insegnamento, scuola e "cultura mafiosa", Sandra Amurri introduce un altro caso. Torna a Castelvetrano alla ricerca di un'insegnante che vive a stretto contatto con familiari "mafiosi", così riferisce la giornalista. La donna ha un fratello condannato per gravi reati di mafia, sposata con il fratello di un medico partannese deceduto in carcere, fedelissimo di Francesco Messina Denaro e del figlio Matteo. L'assenza della Preside induce la giornalista a porre qualche domanda alla vice Preside dell'Istituto Di Matteo di Castelvetrano. Poco dopo l'incontro fuori dall'Istituto con la Dirigente Scolastica Vania Stallone che d'impatto non vuole rispondere alle domande. Poche ore dopo sarà la stessa Dirigente che al telefono ringrazia la giornalista per la segnalazione e riferisce che l'insegnante si è già dimessa.