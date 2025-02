Menfi, incendio distrugge capannone di un cantiere nautico

di: Redazione - (fonte: Belicenews.it) - del 2025-02-19

La scorsa notte un incendio ha devastato un capannone di un cantiere nautico di Menfi, lungo la strada provinciale 41. Per domare le fiamme ed evitare che l'incendio si propagasse è stato necessario l'intervento di 4 squadre dei vigili del fuoco, provenienti da Sciacca, Santa Margherita di Belìce, Cianciana e Agrigento.

L'azienda, secondo quanto riporta BeliceNews - attiva dal 2005 nella produzione di imbarcazioni in vetroresina, ha subito ingenti danni, con la completa distruzione del capannone coinvolto. Le cause del rogo, divampato poco prima di mezzanotte, restano ancora da accertare. I carabinieri stanno indagando per stabilire se si sia trattato di un incidente o di un atto doloso.