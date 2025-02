Nasce ASD Belice 2025: "Vogliamo riportare lo sport al ruolo importante di una volta"

di: Comunicato Stampa - del 2025-02-19

Un gruppo di giovani che desidera rivalutare le attività sportive nel territorio della Valle del Belìce. Questo è il messaggio di avvio attività del gruppo formato da Riccardo Filippo Lamberti, Segretario, Vincenzo Giordano, Presidente, Vito Casano, Tesoriere e Ignazio Margiotta, Vice Presidente: "Il nostro cuore è a Castelvetrano, ma speriamo di raggiungere ogni comune della Valle del Belìce, senza porci limiti. Crediamo che oggi lo sport non abbia più il seguito di una volta. Tra i social e i videogiochi, molte persone si allontanano dallo sport, preferendo rimanere comodamente a casa sul divano. Il nostro principale obiettivo è dare una scossa ai "nuovi giovani", per riportare lo sport al ruolo importante che dovrebbe avere".

"Lo sport unisce le persone, prosegue la nota - elimina le distinzioni sociali, diverte, aiuta a crescere, può offrire sbocchi lavorativi e, soprattutto, fa bene a chi lo pratica. Lo sport è lealtà e passione, sacrificio, impegno, lacrime e sorrisi. Purtroppo, però, molti stanno perdendo quel fuoco passionale nei confronti dello sport. Inoltre, vorremmo promuovere anche le discipline paralimpiche che, nel nostro territorio e non solo, non vengono adeguatamente valorizzate. Desideriamo che lo sport contribuisca ad abbattere anche queste barriere.

A breve, abbiamo in programma l'organizzazione di un torneo di calcio a 5 che coinvolga il maggior numero possibile di persone, giovani e meno giovani. Ci piacerebbe che chi condivide la nostra passione per lo sport ci supportasse sui nostri social. Ogni click ci aiuterebbe a farci conoscere e a riaccendere la passione dentro il cuore di ogni persona che apprezza il nostro impegno per lo sport e, soprattutto, per l'intero territorio belicino, da troppo tempo martoriato e a volte dimenticato".

Chi vuole, può seguirci su:

Facebook: ASD Belice 2025

Instagram: asd_belice_2025

TikTok: @asd_belice_2025